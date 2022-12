"Stranger Things"-Dustin-Star fordert Zelda Verfilmung

"The Legend of Zelda" ist eines der beliebtesten Franchises und gilt oft als eine der besten Videospiel-Reihen der Geschichte. Neben den Spielen gibt es auch Romane, Comics und andere Medien zu "The Legend of Zelda" – aber noch keine Film- oder Serien-Adaption. Woran das wohl liegt?

Am Interesse der Fans sicherlich nicht. Erst vor kurzem entwickelte ein Fan mögliche Filmposter mit den Charakteren entwickelt hat – unter anderem mit Tom Holland in der Hauptrolle des Link. Die Poster sahen so echt aus, dass viele glaubten, dass wirklich eine Verfilmung in Planung ist, leider wurden sie aber wenig später enttäuscht. Auch "Stranger Things"-Star Gaten Matarazzo äußerte jetzt den Wunsch einer Verfilmung zu der Videospiel-Reihe.