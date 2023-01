Harry Potter hätte ein böser Zauberer werden sollen!

Harrys Geschichte ist nicht so anders als die, mehrerer dunkler Zauberer. Lord Voldemort war als Waisenkind in einem lieblosen Heim aufgewachsen. Severus Snape hatte nach einer Kindheit voller Missbrauch und Vernachlässigung durch seinen Muggelvater sich zunächst in die dunkle Magie abgedriftet, um Macht zu erlangen. Und auch Dumbledores Stammbaum und Geschichte führten ihn auf den Pfad der Dunkelheit. Sein Vater starb im Gefängnis, nachdem er sich an Muggeln gerächt hatte, die Dumbledores Schwester angegriffen haben. Die Ungerechtigkeiten in der Welt der Zauberei brachte immer wieder Schurken und Bösewichte hervor.

Jahrelang wurde Harry von den Dursleys misshandelt. Dieses Erlebnis hätte dazu führen können, dass Harry Muggel verabscheut. Zusätzlich hätte der Mord an seine Eltern den Wunsch nach Macht und Herrschaft über die Zaubererwelt in ihm auslösen können. Voldemorts Angriff hat ihm zudem eine Macht verliehen, von der so mancher böse Zauberer und Hexen nur träumen können. Harry hätte also die besten Voraussetzungen gehabt, um sich auf der dunklen Seite sehr weit nach oben zu arbeiten.