"Harry Potter": Die meistgehassten Szenen der Stars

So gerne Fans in den „Harry Potter“-Filmen bei den Quidditch-Spielen mitgefiebert haben, so sehr haben es die Stars gehasst, diese Szenen zu drehen – kein Witz! Besonders Daniel Radcliffe und Rupert Grint mussten sich als Harry und Ron ziemlich oft auf einen Besen schwingen. „Harry Potter“-Darsteller Daniel hat in Interviews verraten, dass sein Hintern von dem stundenlangen Sitzen auf dem Besen extrem weh getan habe, deshalb sei er sehr froh gewesen, als er sich zum letzten Mal daraufsetzen musste. Auch Rupert Grint hasste die Quidditch-Szenen, denn zusätzlich zu einem schmerzhaften Hintern, wurde er während des Trainings sogar mal von einem Quaffle getroffen – Autsch!