Ezra Miller ist bekannt als "The Flash"

In „The Flash“ spielt Ezra Miller den mega schnellen Superhelden, der gegen Bösewichte kämpft und für andere Menschen da ist. Auch 2022 soll er wieder die Hauptrolle in “The Flash” ergattert haben. Jetzt ist allerdings ein Video auf Twitter gepostet worden, was krasser nicht sein könnte und für einen Shitstorm der Extraklasse gesorgt hat.

Ezra Miller würgt Frau in einem Geschäft

Auf dem Video zu sehen: Ezra Miller, der am helllichten Tag einer Frau an die Kehle packt und sie zu Boden drückt. 😱 Nein, dabei soll es sich tatsächlich nicht um ein Promo-Video für seine Rolle in „The Flash“ handeln, sondern bitterer Ernst sein! Und das, obwohl der Schauspieler bisher nicht mit einer negativen Schlagzeile zu kämpfen hatte. Das holt er jetzt aber definitiv nach. Bei der Frau soll es sich um einen Fan handeln, die den Superhelden-Darsteller in einem Geschäft entdeckte und ansprach. Daraufhin fragte Ezra Miller, ob sie kämpfen wolle und drückte die Frau zu Boden. Diese Action wurde dabei mit einer Kamera festgehalten und anschließend auf Twitter hochgeladen.

Here’s the video of Ezra Miller everyone is tweeting about. Save yourself the weird choking memes #EzraMiller pic.twitter.com/FYvyYU6aiR — Will (@willtai3) April 6, 2020

Ezra Miller: Shitstorm auf Twitter

Heftig! Ob das Video nur gestellt ist und Werbezwecken dient, ist bisher noch unklar. Anfänglich soll der Fan scheinbar ein Lächeln im Gesicht haben, doch das vergeht ihr schnell, als Ezra Miller auf sie zukommt. Dann hört das Video abrupt auf. Auf Twitter herrscht seitdem ein krasser Shitstorm gegen den Superhelden. Der Hashtag #EzraMillerIsOverParty ist seitdem in den Trends. Eines ist seinen Fans jetzt sicherlich klar: Privat wollen sie ihren Star sicherlich nicht mehr treffen.

