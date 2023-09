Die schönsten "Harry Potter"-Freundschaften

Die wahrscheinlich bekannteste Freundesgruppe in der "Harry Potter"-Reihe: Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger. Auf seinem Weg zu seinem ersten Schuljahr nach Hogwarts trifft Harry Ron und die beiden werden sofort beste Freunde. Er bringt Harry, der noch ganz neu in Welt der Magie ist, so einiges bei und zeigt ihm, was diese Welt alles zu bieten hat. Über die Jahre hinweg werden die beiden immer unzertrennlicher und stehen sich in jeder noch so schwierigen und gefährlichen Situation gegenseitig bei. Auch Hermine trifft Harry während seiner ersten Zugfahrt nach Hogwarts, als die talentierte Hexe seine Brille repariert. Zunächst halten Ron und Harry sie aber für eingebildet und meiden sie. Doch als sie Hermine besser kennenlernen, wird sie ein fester Bestandteil der Freundesgruppe und hat auch einen wesentlichen Anteil an ihrem Erfolg im Kampf gegen Voldemort. Ron und Harry können sich immer auf ihre Intelligenz und ihren Mut verlassen. Ohne seine Freundschaft mit Hermine und Ron hätte Harry niemals die Kraft gehabt, immer und immer wieder gegen Voldemort zu kämpfen und ihn letztendlich auch zu besiegen.