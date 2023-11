Harry Potter: Warum fehlt Peeves in den Filmen?!

Peeves, der Poltergeist ist in der "Harry Potter"-Buchreihe ein wichtiger Charakter. In den Filmen glänzt er aber durch Abwesenheit – Fans waren enttäuscht, als sie erfuhren, dass Peeves nicht Teil der Filme ist. Denn in den Büchern tritt er in allen sieben Teilen als großer Störenfried auf, der für jede Menge Ärger bei den Schüler*innen und dem Personal von Hogwarts sorgt. Flure durch seine bekannten Streiche blockieren, ein großes Repertoire an fiesen Liedern, Gegenstände auf die Lebenden werfen und Argus Filch in die Quere kommen und auf die Nerven gehen - das alles macht Peeves aus. Warum ist er aber nicht in den Filmen?