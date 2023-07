"Harry Potter": Deshalb plante Voldemort 6 Horkruxe!

Für sieben Teile seiner Seele benötigte Voldemort sechs Horkruxe. Die ersten fünf erschuf er während seiner Zeit auf Hogwarts und in den Folgejahren: Das Tagebuch, Gaunts Ring, Ravenclaws Diadem, Hufflepuffs Trinkpokal und Slytherins Medaillon. Dumbledore stellte in "Harry Potter und der Halbblut-Prinz" eine interessante These auf: "Voldemort war noch mindestens einen Horkrux von seinem Ziel von sechs entfernt, als er das Haus deiner Eltern betrat, um dich zu töten. […] Er glaubte, dass er mit deinem Tod die Gefahr, die in der Prophezeiung beschrieben wurde, auslöschen würde. Er glaubte, er würde sich unbesiegbar machen. Ich bin sicher, dass er vorhatte, mit deinem Tod seinen letzten Horkrux zu schaffen." Doch es ging nicht nach Plan – Harry überlebte und der angeschlagene Körper von Voldemort wurde zerstört. Was der Dunkle Lord aber nicht wusste: Seine Seele spaltete sich ein weiteres Mal und ein Teil davon setzte sich in Harry fest. Voldemort hatte also seine geplanten sechs Horkruxe und hätte sich entspannt regenerieren können – doch am Ende von "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" verwandelte der Dunkle Lord seine Schlange Nagini in einen Horkrux und teilte seine Seele dadurch – unwissentlich – in acht Teile. Der Schutz der mächtigen Zahl Sieben war also nichtig.