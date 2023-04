"Harry Potter": ER sollte ersetzt werden! 😱

Harry Potter musste meistens zu seinem Onkel, seiner Tante und seinem Cousin zurückkehren, wenn er nicht in Hogwarts war. Harry Melling fing den Körperbau und das Verhalten von Dudley aus den Büchern in den ersten Filmen sehr gut ein. In "Harry Potter und der Orden des Phönix" rettete Harry Dudley noch vor den Dementoren – bevor Dudley erst wieder einen Auftritt in "Heiligtümer des Todes – Teil 1" hatte. Doch in den drei Jahren, die zwischen den beiden Filmen lagen, gab es ein großes Problem, dass Harry Melling fast seinen Job kostete: Er verlor eine beträchtliche Menge an Gewicht und war kaum wiederzuerkennen! Daraufhin folgten Diskussionen über eine Neubesetzung, da der Schauspieler nun so anders aussah. Letztendlich wurde sich aber dagegen entschieden – dafür musste Harry Melling während der Dreharbeiten einen gepolsterten Anzug und eine spezielle Gesichtsprothese tragen. Dadurch konnte der drastische Gewichtsverlust verborgen werden – und Harry Melling ein letztes Mal in seine Rolle als Dudley schlüpfen.