Shawn Mendes & Camila Cabello: Sind sie wieder ein Paar? 😱

Shawn und Camila wurden am Freitag auf dem Coachella Festival in Kalifornien von Fans gefilmt! In den Videos sieht man den S├Ąnger und die S├Ąngerin ausgelassen, mit Drinks in der Hand, tanzen. Sie scheinen gl├╝cklich zusammen zu sein. Das best├Ątigt sich auch in einem Video, dass die beiden erst zeigt, wie sie sich umarmen und dann sogar kurz k├╝ssen! Kommen sich Shawn und Camila wieder n├Ąher und sind auf dem Weg wieder zueinander zu finden? Wir w├╝rden uns auf jeden Fall f├╝r die beiden freuen! ­čśŹ