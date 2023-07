"Wednesday" Staffel 2: Hat dieser Mega-Bösewicht etwa überlebt?

Nachdem Wednesday Crackstone besiegt hat, geht dieser in Flammen auf, und sein Ring fällt zu Boden. Was mit dem Ring passiert, wird nicht mehr geklärt! Sein Ring könnte einige Kräfte haben, die ihm im Jenseits zugutekommen – und das ist gar nicht so unwahrscheinlich! Denn die Serie konzentriert sich in der Szene auf den Ring, während er davon rollt, verrät aber sonst nichts über ihnen. In Staffel 2 könnte er also noch eine wichtige Rolle spielen. Steckt in ihm eine Macht, die es Crackstone ermöglichen könnte, wieder ins Leben zurückzukehren? Sein Hass auf die Ausgestoßenen, und vor allem Goody, der Wednesday sehr ähnlich sieht, ist so groß, dass er wahrscheinlich nichts unversucht lassen wird, um sein Ziel, diese zu vernichten, zu erreichen!