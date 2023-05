"Wednesday" Staffel 2: Wichtige Infos könnten Tyler entlasten!

Damit die Fans der Serie Tyler als Person und sein Verhalten besser verstehen, ist es wichtig, dass die vollständige Geschichte über seine Mutter in der zweiten Staffel erzählt wird. In Staffel 1 wird nur sehr vage angedeutet, dass Tylers Mutter unter postpartalen Depressionen litt, die dazu führten, dass der Hyde in ihr rausgelassen wurde. Seit sie auf mysteriöse Weise starb, weigert sich Tylers Vater über den Vorfall und sie als Hyde zu sprechen. Im Laufe der Serie wird zwar Tylers Verwandlung zum Hyde gezeigt und auch ein Zusammenhang zu seiner Beziehung zu seinem Vater hergestellt. Dennoch reicht das noch nicht, um Tylers Geschichte zu verstehen. Mit dem Fokus auf Tylers Mutter als Hyde, können wir auch mehr über den Hyde als Wesen erfahren – und auch mehr Klarheit darüber bekommen, wer Tyler wirklich ist. Denn Tyler stand während seinen Verbrechen unter dem Einfluss von Laurel Gate – wie viel konnte er also selbst steuern?