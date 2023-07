Netflix: "Wednesday" Staffel 2, "Stranger Things" 5 & "OBX" 4 & Co kommen nicht 😢

Serien, die für Streaming-Dienste wie zum Beispiel Netflix produziert werden, werden in einem möglichst kurzen Zeitraum produziert. Oft in nur drei bis sechs Monaten.

Außerdem gibt es nur noch selten mehr als zehn Folgen pro Staffel. Oft sogar noch weniger. So hat die neue und dritte "The Witcher" Staffel nur acht Folgen. Die vierte "Stranger Things" Staffel hatte neun Episoden. "Wednesday" hatte acht Folgen.

Dies bedeutet, dass die Autoren und Schauspieler nur noch wenige Wochen an einem Projekt arbeiten. Sie müssen also mehrere Jobs pro Jahr finden, um Miete oder Essen bezahlen zu können. Und: Sollte eine Serie erfolgreich sein, dann wird die Crew nicht an den mega Gewinnen, die Netflix einfährt, beteiligt.

So verdiente Netflix an der ersten "Squid Game"-Staffel 900 Millionen Dollar. Bei dem Erfinder und Autor der Serie Hwang Dong-hyuk kam davon aber nichts an. Er sagte in einem Interview: "Ich bin nicht arm und kann mir zu Essen kaufen. Aber einen Bonus habe ich nicht von Netflix bekommen."

Zudem müssen Autoren und Schauspieler oft lange auf die Entscheidung von Netflix warten, ob eine Serie eine neue Staffel bekommt oder nicht. In der Zwischenzeit sind Autoren und Schauspieler oft arbeitslos und verdienen kein Geld.

All dies (und noch mehr) führt dazu, dass Autoren und Schauspieler nun streiken. Und das trifft viele Serien auf die Fans warten.