Die neue Penis-Galerie!

Manchmal wirkt es, als seien Männer besessen von ihrem besten Stück. Immerhin leben wir in einer Zeit, in der es fast ein Hobby ist, Dick-Pics zu verschicken. Einige Jungs und Männer sind stolz auf ihr bestes Stück und prahlen mit jedem Zentimeter. Umfang und Größe sind auf den Fotos im Internet doch oft beindruckend. Doch was auf einem solchen Penis Bild zu sehen ist, verunsichert andere Jungs und Männer. Denn nicht nur Frauen lassen sich durch falsche (und angebliche) Schönheitsideale verunsichern – auch einem Mann kann es so gehen. Und zwar auch mit seinem besten Stück! Ein Foto sagt mehr als 1.000 Worte? Bei Penis-Bildern ist das nicht so. Denn jeder Mann ist anders – und jeder Penis auch. Und vieles, was am eigenen Glied als unnormal wahrgenommen wird ist es gar nicht!