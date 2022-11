Penisumfang und -Größe! Was ist normal?

Du findest, du hast einen zu kleinen Penis? Die Frage ist: für was soll der Penis nicht die „richtige“ Größe haben? Auch Jungen, deren Penis im steifen Zustand unter zehn Zentimeter misst, können total tollen Sex haben. Dennoch gibt es aus medizinischer Sicht die Beschreibung des Mikropenis: wenn das Glied eines erwachsenen Mannes im schlaffen Zustand kürzer als vier cm und im erigierten Zustand kürzer als 7,5 cm ist – was aber wirklich nur selten vorkommt. Wir vom Dr. Sommer Team empfehlen: halte dich erst mal nicht mit der Frage auf, ob dein Penis zu klein sein könnte, sondern sammle erst Erfahrungen. Solltest du dann immer noch Zweifel haben, dass der Penis wirklich so kurz ist, dass du dir kaum vorstellen kannst, damit Sex zu haben, frag eine*n Urologin/en um Rat.

Natürlich ist die Penisgröße und der Umfang nicht nur für heterosexuelle Männer und Jungs wichtig. Auch Schwule zerbrechen sich oft den Kopf darüber, ob ihr Penis groß genug ist oder zu klein sein könnte. Das „Gay Men’s Health Project“ 🏳️‍🌈 aus England fand in einer Befragung mit 586 homosexuellen Männern heraus, dass sich

Natürlich ist die Größe des Penis nicht von der sexuellen Orientierung abhängig und für schwule Jungs gelten die gleichen Größen, Längen und Dicken als normal, wie bei Heteros! Und genauso kommt es beim schwulen Sex nicht auf die Größe des Penis an. Sex kann mit allen Größen toll sein und ein großer Penis bringt keinen besonderen Vorteil. Tatsächlich bevorzugen schwule Jungs oft sogar kleinere Penisse da diese den Anal- und auch Oral-Verkehr viel angenehmer machen können. An Ende kommt es aber total auf den Geschmack an: Jeder Junge steht auf etwas anderes und es gibt Jungs, die große und andere, die kleine Penisgrößen bevorzugen.

Experten weisen dabei darauf hin, dass aber vor allem Pornos und sexuelle Inhalte im Netz die Wahrnehmung, was ein „normaler“ Penis ist, stark verzerren – das gilt natürlich für schwule, genau wie hetero Jungs! Durch diese unrealistische Darstellung von Penissen in Pornos glauben die meisten Männer, dass ein durchschnittlicher erigierter Penis an die 16 cm lang sein müsste – ganze drei cm länger, als der tatsächliche Durschnitt (s.o.). Also gilt: Kopfzerbrechen und Sorgen sind meist total unbegründet, Jungs! Ihr seid super wie ihr seid!

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de