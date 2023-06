Risse in der Vorhaut: Ursachen und Heilung

Kleidung: Ist die Kleidung, also Unterwäsche oder Hosen zu eng, kann dies in der Intimregion für Reibung sorgen. Dies reizt die empfindliche Penis-Region, wodurch Risse in der Vorhaut entstehen können… Es empfiehlt sich, auf natürliche Stoffe wie Baumwolle zu achten und die Kleidung nicht zu eng zu tragen.