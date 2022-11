Vorhautbändchen gerissen? Behandlung und Heilung!

In den meisten Fällen wird der Schmerz und die Blutung in ein paar Stunden überstanden sein. Anschließend fühlen die meisten einen ziehenden Schmerz für ein par Tage, in denen die Wunde heilt. Je nachdem wie groß der Riss ist, kann sich dieser Schmerz auch über Wochen ziehen. Sollte sich die Wunde infizieren, dann such bitte sofort (!) medizinisches Personal auf! Die genannten Symptome können sich verschlimmern und weitere hinzukommen, wie

Wenn die Infektion nicht behandelt wird, können diese Symptome eine Woche oder länger anhalten. Schlimmstenfalls kann sich die Infektion auf andere Stellen vom Penis verbreiten und einen großflächigen, schlimmeren Schmerz verursachen!