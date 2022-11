Knoten unter der Brust! Was bedeutet das?

Die gute Nachricht vorweg: Die Knoten unter der Brust gehen für gewöhnlich von ganz allein weg. Alles, was es braucht, ist Zeit. Dein Körper verändert sich in der Pubertät (das hast du bestimmt schon öfter gehört oder gelesen) und so ist es auch mit den Schwellungen in deiner Brust. Nach ein bis zwei Jahren schwellen die Drüsen von selbst wieder ab – es ist ein ganz natürlicher Part der Pubertät! Sollten die Knoten aber nach den zwei Jahren immer noch spürbar sein, solltest du dich in ärztliche Behandlung begeben! Dann könnte ein chirurgischer Eingriff notwendig sein, aber das besprichst du am besten mit deinem Arzt oder deiner Ärztin.

