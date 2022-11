Die Regel kommt nicht! Woran liegt's?

Vor allem in der Pubertät ist es normal, wenn deine Tage noch sehr unregelmäßig kommen. Selbst mehrere Monate Abstand zwischen einer Periode und der nächsten müssen keine schlimmen Ursachen haben. Kurze Abstände ebenfalls nicht. Das liegt meistens schlicht an den hormonellen Schwankungen während der Pubertät – und du musst nur eins: abwarten 😉 Wenn du aber dennoch deswegen beunruhigt sein solltest, wende dich zur Sicherheit an ein*e Frauenärzt*in und stell alle Fragen, die dir auf der Seele brennen. Am besten gehst du auch zum Arzt, wenn die Periode bei dir mit 15 Jahren nur sehr selten oder noch gar nicht eingesetzt hat. Ein* Facharzt*in ist immer der richtige Ansprechpartner, solltest du Fragen zu deinem Körper haben. Hier bist du gut aufgehoben und du kannst dich ihnen anvertrauen.

Viele Mädchen und junge Frauen haben bei Unregelmäßigkeit der Periode Angst, schwanger zu sein. Eine Schwangerschaft ist aber natürlich nur möglich, wenn du ungeschützten Sex mit einem Jungen hattest. Aber auch dann KANN das Ausbleiben der Periode ein erster, wichtiger Hinweis auf eine Schwangerschaft sein – MUSS aber nicht! Denn schon die Angst vor einer Schwangerschaft kann deine Psyche belasten und deinen Körper so beeinflussen, dass die Periode auf sich warten lässt. Also nicht gleich in Panik ausbrechen 😌 Klarheit bekommst du durch einen Schwangerschaftstest oder geh zu einem Frauenarzt. Solltest du tatsächlich schwanger sein, dann kann du dir übrigens in einer sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatung Hilfe holen.