Der weibliche Körper ist sehr empfindsam. Er reagiert auf innere und äußere Veränderungen, ohne dass ein Mädchen Einfluss darauf hat. Das macht sich auch bei der Periode bemerkbar. Dann kann es sein, dass die Tage mal etwas später oder gar nicht kommen, auch wenn das Mädchen nicht schwanger ist.

Periode bleibt aus: Wann kommt sie normalerweise?

Der Zeitraum von einer Periode zur nächsten (Zyklus) kann unterschiedlich lang sein. Meistens dauert er etwa 21 bis 35 Tage. Es ist aber auch möglich, dass der Zyklus fast immer unregelmäßig ist. Also mal länger und mal kürzer. Das ist kein Grund zur Panik. Denn gerade bei Mädchen, die ihre Tage noch nicht so lange haben, bleibt die Periode schon mal für mehrere Monate aus. Grundsätzlich gilt: Wenn du dir deswegen Sorgen machst, sprich mit deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin darüber!

Periode bleibt aus: Was den Zyklus durcheinanderbringen kann!

Gefühle!

Stress, Sorgen, Ängste, Kummer, aber auch positive Gefühle wie Verliebtsein oder extreme Aufregung, wirken sich bei vielen Mädchen auf den Zyklus aus. Vor allem die Angst vor einer möglichen Schwangerschaft bewirkt manchmal, dass sich die Periode nach hinten verschiebt.

Krankheiten!

Einige Erkrankungen (Fieber) fordern den Körper heraus. Das kann auch die Periode durcheinanderbringen. Sowohl den Abstand von einer zur nächsten, aber auch die Dauer und Menge der Blutung.

Medikamente!

Medikamente, auch Antibiotika, können den Zyklus beeinflussen. Dass sich die Periode dann mal verschieben kann, kommt durchaus vor. Mädchen, die die Pille, das Hormonpflaster oder den Hormonring verwenden, haben meist einen regelmäßigen Abstand von einer Periode zur nächsten. Dass liegt an den darin enthaltenen Hormonen und der regelmäßigen Anwendung. Bei ihnen die Tage in seltenen Fällen ausbleiben. Wenn ein Mädchen deswegen verunsichert ist, sollte es mit dem Arzt/der Ärztin sprechen.

Reisen!

Die aufregenden Vorbereitungen, der Reisestress und die Klimaveränderung gehen an deinem Körper nicht spurlos vorüber. Rechne damit, dass der Zyklus durcheinanderkommen kann. Auf Reisen also immer Tampons oder Binden mitnehmen, auch wenn du nicht mit deiner Periode rechnest.

Hormone!

In der Pubertät sind Hormonschwankungen normal. Die führen allerdings dazu, dass du, ohne es zu ahnen, entweder zu früh oder zu spät von deiner Periode überrascht werden kannst.

Extreme Gewichtsschwankungen!

Wenn Mädchen sehr schnell ab- und zunehmen, hat das auch Auswirkungen auf den Zyklus. Vor allem bei sehr dünnen Mädchen (Magersucht) bleibt die Periode sogar über viele Monate aus, weil der Körper eine Art Notprogramm eingeschaltet hat. Wichtig: Bei magersüchtigen Mädchen bleibt nicht nur oft die Periode aus, sondern der ganze Reifungsprozess der Pubertät kommt ins Stocken. In diesem Fall sollte man umgehend mit seinem Arzt sprechen, um weitere Schädigungen des Körpers zu verhindern.

Schwangerschaft!

Ein Mädchen kann immer dann schwanger werden, wenn Samenflüssigkeit an oder in die Scheide gelangt und das Mädchen nicht hormonell verhütet. Solange das nicht passiert ist, hat das Ausbleiben der Regel einen anderen Grund. Die Periode bleibt fast immer aus, wenn ein Mädchen beziehungsweise eine Frau schwanger ist. Wenn du den Verdacht hast, schwanger zu sein, solltest du einen Schwangerschaftstest machen, am besten beim Arzt.