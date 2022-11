Körperbehaarung: Was wächst wann und wo?

Die Schamhaare fangen ungefähr zwischen dem achten und dem vierzehnten Lebensjahr an zu wachsen. Sie wachsen in Form eines Dreiecks entlang des Schamhügels. Zuerst beginnt es schwach und vereinzelt, und dann werden es etwas mehr Haare. Die Haare können außerdem an den Schamlippen wachsen, sich leicht auf die Oberschenkel Innenseite und den Damm ausdehnen bis rund um den After wachsen. Wenn du deine Schamhaare rasieren möchtest, ist das deine persönliche Entscheidung.

Intimrasur für junge Frauen: komplett? Frisuren? Tipps!

In derselben Zeit, vielleicht etwas später als im Schambereich, wachsen die Achsel- und Beinhaare. Wie stark ausgeprägt der Haarwuchs ist, hängt von der Veranlagung ab. Einige bekommen wenig Körperhaare und bei anderen wachsen sie üppig und auch an unbeliebten Stellen.

