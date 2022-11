Brüste: Was viele Mädchen fragen!

Mit Beginn der Pubertät fängt die Brust an, sich zu verändern. Einige Mädchen wünschen sich, dass die Brust schneller wächst – anderen geht es ZU schnell. Du bist 11, 12 oder 13 und hast noch keinen Busen? Genau genommen hast du das sehr wohl – (keine) Rundungen hin oder her 😉 denn unter den Brustwarzen befinden sich bereits alle Bestandteile! Deine beiden Brüste wachsen einige Jahre lang – schon der nächste Entwicklungsschub sorgt vermutlich dafür, dass du an Oberweite zulegst. Dann können die Brüste vorübergehend etwas spannen, jucken und sehr druckempfindlich sein. Wann und wie sich dein Busen entwickelt, hängt von deinen Erbanlagen ab und lässt sich nicht beeinflussen. Mach dir also keine Sorgen, wenn es bei dir also länger dauert. Bei den meisten Mädchen ist die Pubertät mit etwa 17 bis 18 Jahren abgeschlossen. Dann sind normalerweise auch die Brüste ausgewachsen. Kurz vor der Periode können sie aber immer wieder vorübergehend mal etwas größer sein als sonst.