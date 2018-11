Wie weibliche Brustwarzen aussehen können!

Bei jedem Mädchen sehen die Brüste und Brustwarzen anders aus. Wir zeigen euch, wie unterschiedlich Nippel aussehen können.

Größe, Form und Aussehen der Brustwarzen

Beim Anblick des eigenen Körpers beschäftigt viele Mädchen nicht nur die Form der Brüste, sondern auch das Aussehen der Brustwarzen. Diese können von Mädchen zu Mädchen sehr unterschiedlich sein. Manche sind so groß wie ein 10 Cent Stück, andere wie eine 2 Euro Münze. Manche sind blassrosa, andere leuchtend- oder dunkelrot, hell- oder dunkelbraun. Oft sind selbst die Brustwarzen eines Mädchens an einer Seite anders als an der anderen. Wirklich symmetrisch ist der menschliche Körper nämlich nie.

Funktion der Brustwarzen

Die Brustwarzen haben, abgesehen von ihrem reizvollen Anblick, zwei wesentliche Funktionen:

Sie sind sehr berührungs- und kälteempfindlich . Deshalb gehören sie auch zu den erogenen Zonen des Körpers . Forscher fanden heraus, dass bei der Stimulation von Brustwarzen im Gehirn dieselben Areale aktiv sind, wie bei der Stimulation der Klitoris oder Vagina .

. Deshalb gehören sie auch zu den des . fanden heraus, dass bei der von im dieselben Areale aktiv sind, wie bei der der oder . Zudem sind sie später einmal die "Saugnäpfe" für das Baby beim Stillen.

Sind meine Nippel normal?

Falls du unsicher bist, ob deine Nippel normal sind, kannst du sie hier mit einer Auswahl von Bildern mit sehr unterschiedlichen Brustwarzen vergleichen. Da kein Nippel dem anderen gleicht, wirst du jedoch vermutlich kein Bild finden, auf dem alles so aussieht, wie bei dir. Aber du erkennst schnell, wie groß die Vielfalt ist. Welche Nippel-Form schön ist, beurteilt außerdem jeder selbst, das ist reine Geschmackssache. Denn manche stehen eher auf große Brustwarzen und andere finden kleine Nippel besonders schön. Deshalb solltest du dir wegen der Form deiner Brustwarzen keine Sorgen machen.

Galerie starten

Weitere Infos zu dem Thema:

>> Brustwarzen - So unterschiedlich können Nippel aussehen!

>> Brüste: Was viele Mädchen fragen!

>> Die neue Brüste-Galerie!