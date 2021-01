Auch wenn es sich viele Mädchen wünschen: Auf die Entwicklung der Brüste hast du keinen Einfluss! Denn wann die Brüste anfangen zu wachsen und wie groß sie mal werden, ist vor allem eine Sache der Vererbung. Dennoch: Ernährung und Hormone können die Brustgröße beeinflussen.

Wie wachsen Brüste?

Mit dem Einsetzen der Pubertät – ab etwa 12 bis 15 Jahren – beginnt auch das Wachstum der weiblichen Brust. Wenn du wissen willst, wie das bei dir ist, bzw. wie das Brustwachstum sein wird, sprich mit den Frauen aus deiner Familie 👩‍👩‍👧‍👧 . Wie war das denn bei deiner Mama, deiner Schwester oder Tanten? Wann und wie schnell sind bei ihnen die Brüste gewachsen? Auch die Brustgröße deiner Familien-Mitglieder kann einen Hinweis darauf geben, wie sehr deine Brust wachsen wird. Wie groß sind die Brüste deiner Mutter? Wenn sie eher schlank ist und wenig Oberweite hat, kann es bei dir genauso werden. Muss aber nicht! Jeder Körper ist anders . . . Übrigens: das Brustwachstum ist zum Großteil in einem Alter von 18 bis 20 Jahren abgeschlossen.

Schnelles Wachsen der Brüste durch Gewichtszunahme

Wie sehr deine Brust wächst oder wie groß sie wird, hängt auch ein bisschen von deinem Gewicht ab. Die weibliche Brust besteht zum Großteil aus Fettgewebe, in denen die Milchdrüsen eingelagert sind. Nimmst du zu, wird ein Teil der Fettreserven, die dein Körper aufbaut auch in den Brüsten gespeichert werden. Aber eben nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen, an denen du es vielleicht weniger toll findest. Es bringt also nicht wirklich viel, wenn du absichtlich zunimmst, damit nur deine Brüste schneller wachsen. Beim Abnehmen ist es übrigens genauso: Mädchen, die durch eine Diät (bitte sprich mit einem Arzt, wenn du das vorhast) abnehmen, verlieren auch meist Volumen an den Brüsten.

Wachsen Brüste schneller durch andere Ernährung?

Wenn du im Internet nach Tipps suchst, wie du dein Brustwachstum beschleunigen kannst, stößt du mit Sicherheit auf Artikel über Östrogen haltige Lebensmittel, die ein schnelles Wachsen der Brüste versprechen. Östrogen ist ein weibliches Hormon, welches für die Entwicklung deines Körpers oder auch des Zyklus verantwortlich ist. Der Gedanke liegt nahe: wächst meine Brust schneller, wenn ich Östrogen zu mir nehme? Immerhin steckt das Hormon auch in vielen Lebensmittel wie Kartoffeln, Weizen oder Soja. Soviel vorweg: eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist IMMER gut für deinen Körper. Dennoch gibt es keine medizinischen Nachweise, dass der Konsum von Östrogen haltigen Lebensmitteln auch zu einem merklichen Brustwachstum geführt hätte. Auch von Nahrungsmittel-Ergänzungen die eine schnell wachsende Brust versprechen, solltest du die Finger lassen. Solche Produkte sind immer fake!

Wachsen Brüste schneller mit der Pille?

Mit der richitigen Pille kann das Wachstum deiner Brust beeinflusst werden! © BSIP SA / Alamy Stock Photo

Es heißt, die Pille mache die Brüste größer. Das kann man leider auch nicht für jedes Mädchen bestätigen. Bei einigen Mädchen kommt es durch die Hormone der Pille zu mehr oder weniger großen Wassereinlagerungen. Und die lassen dann die Brüste dann einen Tick größer werden. Aber das ist nicht immer so. Auch ist nicht jede Pille gleich! Es gibt mittlerweile unerschiedliche Pillenarten, die zwar alle gegen Schwangerschaften schützen – aber etwa unterschiedliche (teils positive) Nebenwirkungen haben. Manche sind gut gegen Akne, andere Pillen-Varianten sind bekannt dafür, die Brüste wachsen zu lassen. Übrigens: Manche Mädchen stellen diese Größen-Veränderungen auch kurz vor ihrer Periode fest, ohne dass sie die Pille nehmen. Die Einnahme der Pille muss auf jeden Fall mit einer Fachärztin oder einem Facharzt abgeklärt werden! Lass dich umfassend beraten!

Brüste sollen schnell wachsen – warum?

Für viele Mädchen und junge Frauen ist eine große Brust ein Beweis für ihre Weiblichkeit und deshalb soll der Busen möglichst schnell wachsen. Und das dann bitte auch noch perfekt! Denn moderne Schönheitsideale aus Serien, der Musik-Welt oder der Werbung befeuern die Auffassung, dass eine Frau immer große tolle und große Brüste haben sollte. Aber die reale Welt funktioniert so nicht – und Körper sehen eben unterschiedlich aus. Bei manchen Mädchen wachsen die Brüste schnell und groß, bei anderen wachsen die Brüste langsam und bleiben klein. Andere Frauen haben schlimme Rückprobleme durch zu große Brüste . . . Es gibt jede erdenkliche Variante! Jede Brust sieht anders aus und die Unterschiede sind groß – Also eigentlich sollte es nicht heißen: „Wie wächst meine Brust schneller?“ sondern „Wie liebe ich meine Brust schneller?“ Denn eine Liebe zum eigenen Körper ist der Schlüssel zu einem gesunden Körperbewusst sein!

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->