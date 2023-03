BH-Größe richtig berechnen

Du hast deine Oberbrustweite und deine Unterbrustweite gemessen? Prima! Dann kannst du nun in unserer Tabelle deine BH-Größe ablesen. Die BH-Größentabelle sieht kompliziert aus, ist aber total easy.

Starte mit der Unterbrustweite. Suche in der Tabelle in der Spalte ganz links die Zeile, in der du deinen Wert einordnen kannst. Hast du z.B. 81 cm gemessen, bist du in der dritten Zeile richtig, denn 81 liegt zwischen 78 und 82. In dieser Spalte kannst du dann auch ablesen, dass deine Unterbrustweite „80“ wäre.

Jetzt musst du noch deine Cup-Größe checken, und zwar mit Hilfe der Oberbrustweite. In der Tabelle findest du die Werte für die Oberbrustweite unter der Überschrift Cup (Brustumfang in cm). In unserem Beispiel ist der Wert für die Oberbrustweite 95 cm. Jetzt schaust du von der Zeile deines Ergebnisses der Unterbrustweite aus (das ist in unserem Fall 80) wo du den Wert der Oberbrustweite in der Tabelle der Cup-Größen rechts daneben findest. In unserem Beispiel liegt der Wert 95 zwischen den Werten 94 und 96 und somit in der Spalte „B“ der Cup-Größen.

Nun hast du die Weite deines perfekt sitzenden BHs (80) und die passende Cup-Größe (B). Wenn du also einen BH kaufen gehst, suchst du für dich die Größe 80B.