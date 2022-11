Meine Brüste sind unterschiedlich groß!

In der Wachstumsphase kann es vorübergehend passieren, dass die Brüste stark jucken. Denn je nachdem, in welchem Tempo deine Brüste größer werden, kommt die Haut manchmal nicht so schnell mit und spannt oder juckt dann. Am besten cremst du sie dann immer gut ein und trägst BHs ohne Bügel oder Nähte.