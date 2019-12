Wieso ist mein Busen noch so klein? Oder schon so groß? Und wann kommen endlich meine Tage? Fragen über Fragen . . . In keiner Lebensphase entwickelt sich der Körper so schnell wie in der Pubertät. Und in keiner ist man so unsicher. Welche Veränderungen bei Mädchen während der Pubertät normal sind, erfährst du hier.