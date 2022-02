„How I Met Your Father” hat Startschwierigkeiten

„How I Met Your Father“ läuft schon seit einigen Wochen in den USA an – und die Fans hassen die Serie schon jetzt! Während manche Kritiker*innen neugierig auf die Geschichte von Sophie (Hilary Duff) sind, die als 30-Jährige New Yorkerin die große Liebe sucht, empfinden andere die Show als witzlos, wenig einfallsreich und eine schwache Kopie des Originals, „How I Met Your Mother“.

Klar war von vornherein, dass das Spin-Off es nicht leicht haben wird – zu beliebt ist das Original (und manche Fans haben das wenig beliebte Ende immer noch nicht verziehen und sind allein schon aus diesem Grund ziemlich genervt 🙈). Nun wäre es sicherlich rein für den Nostalgiefaktor nicht verkehrt, wenn eine Figur aus der Original-Serie einen kleinen Gastauftritt hätte. Für viele Fans würde hierbei die Wahl auf Barney Stinson (Neil Patrick Harris) fallen, der mehr als einmal Hauptfigur Ted die Show gestohlen hat! Doch wie realistisch ist das? Schauspieler Harris meldete sich zu den Wünschen der Fans nun zu Wort!

„Er würde wahrscheinlich jeden in Schwierigkeiten bringen“

In einem Gespräch mit Duff, welches Harris in seinem „Wondercade“-Newsletter veröffentlichte, sprechen die beiden Stars über eine mögliche Rückkehr von Harris‘ Figur Barney – und der Schauspieler äußert seine (nachvollziehbaren) Bedenken bei diesem Thema: „Was den Auftritt in deiner Serie angeht, mache ich mir Sorgen.“ Er führt aus, dass die kleinen „Streiche“ von Barney, sein „offensichtlicher Größenwahn“, ihn und alle anderen in Schwierigkeiten bringen würden. „Wenn er sich also nicht geändert hat oder in ein Nonnenkloster eingetreten ist, bin ich mir nicht sicher, ob das in jedermanns Interesse ist“, so Harris.

Duff stimmt ihm zu und ergänzt, dass jeder Trick, Betrug, jede Täuschung und Masche, um Frauen ins Bett zu bringen, Barney wohl heutzutage in ziemlich große rechtliche Schwierigkeiten bringen würden. „Ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Barney im Jahr 2022 im Gefängnis sitzen würde.“

Die Zukunft wird zeigen, ob ein „woker“ Barney in der Serie einen Platz hätte, doch wir denken eher, dass Barney ein Produkt seiner Zeit ist und nicht mehr wirklich einen Platz in modernen Serien hat. Was ist eure Meinung?

