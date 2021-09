Neue Serie "How I Met Your Father": Alter Bekannter kehrt zurück

"How I Met Your Father" überrascht mit bekanntem Gesicht im Cast: "Drake & Josh"-Star in neuer Serie dabei

Es ist wahr: Das "How I Met Your Mother" Spin-Off kommt, und zwar mit hochkarätiger Besetzung! In der Hauptrolle werden wir nämlich Hilary Duff sehen, die die meisten von euch als "Lizzie McGuire" kennen. Fans hoffen natürlich darauf, dass der ein oder andere "How I Met Your Mother"-Star zurückkehren wird. Eine Hoffnung, die gar nicht so unwahrscheinlich ist. Seit gestern ist nämlich klar, dass wir noch mehr alte Bekannte in der neuen Serie zu sehen bekommen: "Drake & Josh"-Star Josh Peck hat nämlich eine Rolle in "How I Met Your Father" ergattert. Der Nickelodeon-Star hat bis heute noch eine treue Fanbase und wird auch in dem neuen Projekt sicher überzeugen. Mit Hilary Duff ist er nun schon ein weiteres bekanntes Gesicht des Spin-Offs. Er wird in der neuen Serie "Drew" spielen, den gutaussehenden Vize-Schulleiter der Grundschule.

Die Geschichte von "How I Met Your Father" dreht sich um Sophie (Hilary Duff), die ihrem Sohn in naher Zukunft die Geschichte erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Also Quasi wie in "How I Met Your Mother" nur andersherum. Die Hauptgeschichte spielt dann im Jahr 2021 und beschäftigt sich mit dem Leben von Sophie und ihren besten Freund*innen Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) und Sid (Suraj Sharma). Die Clique versucht rauszufinden, wer sie sind, was sie im Leben erreichen wollen und wie sie sich verlieben können in einem Zeitalter von Dating-Apps und endlosen Optionen. "Drake & Josh"-Star Josh Peck hat eine wiederkehrende Rolle bekommen, da er der stellvertretende Schulleiter an Jesses Schule sein wird. Vielleicht am Ende ja sogar der Vater? Wer weiß das schon, wir fänden es auf jeden Fall ziemlich cool …

