"How I Met Your Mother"-Spin-Off: Kehrt er zurück?

Erst kürzlich wurde es offiziell: Das „How I Met Your Mother“-Spin-Off kommt mit Hillary Duff in der Hauptrolle! Dieses Mal heißt es allerdings „How I Met Your Father“ und Duff spielt Sophie, die ihrem Kind von ihrer Dating-Zeit erzählt. Aber ist es strenggenommen ein Spin-Off, wenn keiner der alten Charaktere darin vorkommt? Nein, aber das lässt sich ziemlich einfach lösen. Ein bestimmter Charakter eignet sich besonders gut als Gastrolle in der neuen Serie. Wer es ist? Es kommt gleich … 😉

Warum „How I Met Your Father” eigentlich kein Spin-Off ist

Zwar wird in den Medien – und auch bei uns – immer vom „How I Met Your Mother“-Spin-Off geschrieben, genau genommen ist es aber keins. Zumindest bis jetzt noch nicht! Denn bei einem Spin-Off wird ein Charakter aus einer bereits laufenden erfolgreichen Serie genommen und zur Hauptrolle einer neuen Serie. So geschehen beispielsweise bei „The Vampire Diaries“ mit Klaus, der zu der Serie „The Originals“ herüberwanderte. Die Charaktere, soweit bisher bekannt, sind aber bei der Serie „How I Met Your Father“ alle neu. Allerdings hat bisher auch nur Sophie einen Namen, ihre Freund*innen sind noch unbekannt. Es könnte also sein, dass wir ein bekanntes Gesicht unter den Leuten von Sophie treffen (wenn auch unwahrscheinlich). Um aus der Serie ein richtiges Spin-Off zu machen und vor allem Fans von „How I Met Your Mother“ an Bord zu locken, dürfte ein Auftritt eines alten und bekannten Charakters helfen. Doch wer soll es sein? Die Antwort ist legen … es kommt gleich …!

Barney wäre der perfekte Kandidat

... där! Von allen Charakteren aus „How I Met Your Mother“ wäre Barney die perfekte Wahl für das Spin-Off! Wieso? Zum einen ist seine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Was bei Ted, Lily, Robin und Marshal passiert, wissen wir relativ genau. Aber Barney hat ein Kind bekommen! Wie wird sich das auf sein Leben auswirken? Ja, er hat eine große Rede gehalten, als er seine Tochter in den Händen hielt, aber wie lange hält das vor? Wird er nie wieder daten? Unwahrscheinlich. Verantwortungsbewusster, vielleicht, aber aufhören wird er nicht. Er könnte Sophie und ihren Freund*innen also in der New Yorker Dating-Szene über den Weg laufen. Wir sind gespannt, wofür sich die Macher*innen entscheiden werden, aber ziemlich sicher, dass irgendein alter Charakter auftauchen wird (und sogar muss!).