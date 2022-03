"Kissing Booth"-Star Joey King wird heiraten!

Sie hat "Ja" gesagt! Die 22-jährige "Kissing Both"-Schauspielerin hat den Antrag ihres Boyfriends Steven Piet angenommen. Er stellte ihr die Frage aller Fragen ganz romantisch am 2.2.2022 – was für ein cooles Datum für eine Verlobung!

Joey King hat ihr Gegenstück gefunden

Bei den Dreharbeiten zum ersten Teil von "Kissing Both" haben sich Joey King und Jacob Elordi kennengelernt. Die beiden haben sich tatsächlich auch eine ganze Zeit lang gedatet und waren ein Couple. Während ihr Liebe im Real Life in die Brüche ging, ging die Liebesgeschichte ihrer Charaktere bei "Kissing Booth" weiter. Joey King musste also mit ihrem Ex weiterdrehen! Nun ist Joey glücklich mit Filmregisseur Steven Piet liiert. Viele berühmte Star-Paare haben sich am Set kennen und lieben gelernt. Bei einigen haben auch bereits die Hochzeitsglocken geläutet und Joey und Steven scheinen nun die Nächsten zu sein.

Emotionaler Insta-Post

Unter dem Instagram-Post, der den wunderschönen Ring von Joey King zeigt, schrieb sie: "Am 2. Februar 2022 hast du mich gefragt, ob ich dich heiraten möchte, und hast mich damit zur glücklichsten Frau auf der Welt gemacht. Ich liebe dich mehr als eine Instagram-Caption dem jemals gerecht werden könnte." Aww, was für süße Worte! Wir wünschen dem glücklichen Paar nur das Beste für ihre gemeinsame Zukunft! 🍀

* Affiliate-Link

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->