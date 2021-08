„The Kissing Booth“: Wann kommt Teil 4?

„The Kissing Booth 3“ brachte ein aufwühlendes Ende für Elle, ihre große Liebe Noah und ihren besten Freund Lee. Nicht nur wir fragen uns nun: Ist es mit „Kissing Booth“ Aus nach Teil 3? Das Ende des aktuellen Netflix-Films bietet auf jeden Fall genug Potenzial für eine Fortsetzung – und es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass weitere Teile von „The Kissing Booth“ aus dem Boden gestampft wurden! ACHTUNG: Ab hier nun Spoiler für den dritten Teil!

Die schönsten Liebespaare der Film-Geschichte

Wie geht es nach „The Kissing Booth 3“ weiter?

Der dritte und bisher letzte Teil der „The Kissing Booth“-Reihe drehte sich um Elles wichtige Entscheidung für ihre Zukunft: Würde sie auf die U.C. Berkeley gehen, wie sie es seit ihrer Kindheit mit ihrem Bestie Lee plante? Oder würde sie Harvard besuchen, auf der ihre Romanze Noah geht? Nach einigem Hin und Her entscheidet sich Elle – und zwar für sich! Sie geht auf die USC und damit ihren eigenen Weg. Ohne Konsequenzen bleibt diese Entscheidung, wie eigentlich alle wichtigen Entscheidungen im Leben, allerdings nicht: Die Beziehung zwischen ihr und Noah ist auch nach dem sechsjährigen Zeitsprung zerbrochen – immerhin die Freundschaft zwischen Lee und ihr ist aber noch so stark wie eh und je! Die letzte Szene zeigt Elle und Noah auf einem Motorrad – deutet das an, dass sich die beiden wieder nähern werden? „Kissing Booth 4“ könnte also darum drehen, wie sich Noah und Elle noch einmal in eine Beziehung wagen, während die Verlobung (und eventuelle Hochzeit) von Rachel und Lee den Rahmen dafür bringen könnte!

Wann kommt „The Kissing Booth 4”?

Bisher gibt es keine offiziellen Infos von Netflix – ein vierter Teil der erfolgreichen Filmreihe ist also noch nicht bestellt. Demnach ist es schwer einzuschätzen, ob und wann jemals ein vierter Teil erscheinen wird. Was dafür spricht: „The Kissing Booth“ beruht auf einem Buch der Autorin Beth Reekles, die vor dem Erfolg von Teil 1 auf Netflix auch nur dieses eine Buch geschrieben hatte und sich an die Fortsetzungen machte! Wenn „Kissing Booth 3“ nun also sehr erfolgreich auf Netflix laufen sollte, spräche ja nichts dagegen, sich an einen vierten Teil zu machen. 😉 Dank des Zeitsprungs sind die Autor*innen des Films auch nicht mehr so gebunden an Realismus – immerhin sind die Darsteller*innen nun ungefähr in dem Alter, in dem auch die Figuren sind. Immer gut! Wir können nur abwarten, ob uns Netflix und Reekles noch einen vierten Teil schenken. Wir würden es feiern. 🥰

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->