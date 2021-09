Diese Schauspieler kämpfen gegen die Alkoholsucht

Stars kämpfen gegen die Alkoholsucht

Stars und Alkohol sind öfter ein Paar, als viele sich vorstellen können. Der Druck, die Aufmerksamkeit, das viele Geld – alles Faktoren, die viele prominente Menschen überfordern und in verschiedene Süchte treiben. Und leider gilt: einmal süchtig, immer süchtig – auch wenn es einem gelingt, trocken zu werden!

AUCH INTERSSANT:

Harry Potter“ Star Daniel Radcliffe

Der „Harry Potter“-Star wurde in einer Zeit seines Lebens berühmt, da gehen viele gerade in die 5. Klasse! Mit einem Mal sah er sich einer enormen Aufmerksamkeit ausgesetzt, die dem so jungen Star stark zusetzte.

In einem Interview sprach der Schauspieler über diese harte Zeit, die ihn in die Alkoholsucht trieb: „Leute mit Problemen sind sehr gut darin, sie zu verstecken.

Es war schlimm. Ich möchte nicht in die Details gehen, aber ich trank eine Menge, und zwar jeden Tag – beziehungsweise jede Nacht.“ Auch wenn er seinen Job damals wie heute geliebt habe, musste er sich immer wieder zurückziehen, um dem Druck standzuhalten. Inzwischen habe er aber dank enger Freund*innen gelernt, andere, gesunde Umgangsstrategien zu finden.

MEHR ZUM THEMA GESUNDHEIT:

High School Musical Held Zac Efron

Auch Zac Efron gehört zu den Stars, die schon sehr früh im Rampenlicht standen. Der Schauspieler wurde durch seine Hauptrolle in der „High School Musical“-Reihe berühmt – was ihm nicht sonderlich guttat.

Er verfiel den Drogen und dem Alkohol und musste zweimal innerhalb eines Jahres in eine Reha-Klinik, als er mit Seth Rogen für „Bad Neighbors“ vor der Kamera stand und dort quasi jede Nacht eine Party hatte.

Zu seiner Alkoholsucht sagte er einmal im Interview: „Es ist unmöglich, ein ehrliches und erfüllendes Leben zu führen, ohne Fehler zu machen und sich diese einzugestehen, wenn man muss. Aber es ist besonders peinlich, wenn diese Fehler so öffentlich passieren.“ Er beschreibt seine Sucht als einen „nie endenden Kampf“, sei aber mithilfe von Therapie und den Anonymen Alkoholikern auf einen guten Weg.

Johnny Depp – mit gebrochenem Herzen in die Sucht

Schon länger leidet der Star lange an seiner Alkoholsucht. Nach der Trennung 2016 von seiner Frau habe er „Wodka am Morgen getrunken und zu schreiben begonnen, bis Tränen meine Augen füllten und ich nichts mehr sehen konnte.“

ZUM THEMA PSYCHOLOGIE:

Er habe „weit mehr“ als 30.000 Dollar allein für Wein ausgegeben und habe sich bald im „persönlichen und finanziellen Ruin“ wiedergefunden. Bereits 2005 äußerte er sich zu seinen Alkoholproblemen: „Ich habe Jahre damit verbracht, mich zu vergiften. Darin war ich sehr, sehr gut … Es war besser, damit aufzuhören. Jetzt schaue ich zurück und frage mich: ‚Warum? Warum habe ich das getan?‘“

MEHR ZUM THEMA: WEITERE STARS, DIE UNTER ALKOHOLSUCHT LEIDEN

Wenn du oder Menschen in deinem Umfeld an Alkoholsucht leiden, kannst du dich bei Beratungsstellen (online und telefonisch) melden.