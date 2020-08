Freundschaftstest: Seid ihr echte Freunde?

Test: Was bedeutet Freundschaft?

Freundschaft heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Oder? Doch wie erkennt man echte Freunde und kann man eine Freundschaft testen? Füreinander da sein und miteinander glücklich sein! Das klingt vielleicht einfach, aber den perfekten Soulmate zu finden, ist gar nicht so leicht. Außerdem gibt es viele verschiedene Arten von Freundschaften. Meistens hat man nur eine Hand voll enger Bezugspersonen und mehrere Bekanntschaften. In der Regel schätzt man seine Freunde für ganz bestimmte Eigenschaften, die perfekt zu dir passen. Du willst wissen, wofür dich deine Freunde feiern? Dann kannst du hier den Test machen!

Was macht eine beste Freundin/einen besten Freund aus?

Ein Leben ohneeinander? Nicht vorstellbar! Wenn dir genau dieser Gedanke kommt, weißt du, dass ihr echte Freunde seid. Und deshalb auch nicht so schnell vorbei sein wird. Denn ihr teilt alles miteinander und seid nur als Duo so richtig happy. Egal, wer sich auch in euren Weg stellen würde, ihr bleibt zusammen. Es gibt wohl keine Person auf der Welt, die dich besser kennt als er/sie! Dabei weiß dein/-e BFF oft schon Dinge, bevor du sie überhaupt ausgesprochen hast. Manchmal ist es so krass, dass du schon denkst, er/sie könnte Gedanken lesen. Und so was ist mehr als UNBEZAHLBAR! Du hast genau so eine Freundschaft und willst sie nicht verlieren? So übersteht eure Freundschaft wirklich alles!

Freundschaftstest: Wie finde ich heraus, ob wir Besties sind?

Aber wie findet man heraus, ob eine Freundschaft wirklich echt ist? Falls es Freunde gibt, bei denen du dir nicht sicher bist, ob sie nur gute Bekannte sind oder doch BFF-Potenzial haben, kannst du diesen Freundschaftstest machen: