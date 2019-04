Mach deinen besten Freunden eine Freude - mit diesen schönen Freundschaftssprüchen per WhatsApp-Nachricht, Instagram und Co... Sie sind da, wenn es dir schlecht geht. Lachen und weinen mit dir. Freunde sind wirklich unbezahlbar! Wie gern du deine BFFs hast, sollen sie natürlich auch wissen. Zeig ihnen doch mit einer kleinen Aufmerksamkeit eine Freude – schreib ihnen einen dieser Freundschaftssprüche. Wir haben die schönsten Freundschaftssprüche für dich herausgesucht!

Freundschaftssprüche für die BFF

Am wichtigsten sind die Menschen, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ohne groß was zu machen.

Egal wie scheiße es mir auch geht, für dich lächle ich.

Denn wenn es dir schlecht geht, scheiß ich auf mich, und kümmere mich lieber nur um Dich.

In deinem Leben begegnest du vielen Menschen, aber nur wahre Freunde hinterlassen Spuren in deinem Herzen.

Freundinnen sind wie Schuhe. Wenn man jung ist, kann man nicht genug davon haben. Später stellt man fest, dass es immer die gleichen sind, mit denen man sich wohlfühlt.

Freunde sind die, die kommen, wenn alle anderen gehen.

Freundschaft ist, wenn man den Lippenbalm kommentarlos weitergibt...

Freundschaft ist wie ein Blatt im Wind. Halt es fest, sonst fliegt es weg.

Ein wahrer Freund ist der, der deine Hand nimmt, aber dein Herz berührt. Freundschaft verdoppelt unsere Freude und halbiert unseren Schmerz.

Einmal fragte die Liebe die Freundschaft: "Wofür gibt es dich, wenn es ja mich gibt?" Sie antwortete: "Um dort ein Lächeln zu bringen, wo du eine Träne hinterlässt!"

Freundschaften fangen mit Begegnungen an. Irgendwie, irgendwo, irgendwann... Und man ahnt nicht, dass dies einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben werden kann!

Freundschaftssprüche für den besten Kumpel

Wir sind wie Peter Pan – kein Stück erwachsen, aber derbe cool!

Good friends don't let you do stupid things... alone!

Man muss falsche Freunde kennenlernen, um zu wissen, wer die Richtigen und Wertvollen sind.

Freundschaft ist, wenn man nichts sagen muss und der andere trotzdem weiß, was man denkt.

Ich werde nicht für meine Freunde kämpfen. Ich werde für sie gewinnen!

Man kommt in der Freundschaft nicht weit, wenn man nicht bereit ist, kleine Fehler zu verzeihen.

Bevor man anfängt, seinen Feinde zu lieben, sollte man seine Freund besser behandeln.

Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. Sie kann manchmal knarren, sie kann klemmen, aber sie ist nie verschlossen.

Es sind die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, die von Bedeutung sind.

Freundschaft ist, wenn jemand zu dir sagt: Fühl dich wie zu Hause! - und es dir sofort gelingt.

