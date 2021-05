Gefeuert! 10 Stars, die gekündigt wurden!

Chloë Grace Moretz gehört zu einer der beliebtesten jungen Schauspieler*innen in Hollywood, doch auch sie wurde schon gefeuert. Der Film-Star sollte in dem Disney-Film "Bolt – Ein Hund für alle Fälle" die Stimme der Hundebesitzerin "Penny" übernehmen. Sie hatte bereits den ganzen Film synchronisiert, als die Produktion beschlossen hat, dass ihre Stimme zu jung klingen würde. Letztendlich wurde sie von Miley Cyrus ersetzt. Nur für kleine Rückblicke, in denen "Penny" als Kind zu sehen ist, wurden die Tonspuren von Chloë benutzt – die ganze Arbeit umsonst, das muss mies gewesen sein!