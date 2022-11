Alkoholsüchtige Stars: Lucy Hale

Schauspielerin und „Pretty Little Liars“-Star Lucy Hale hörte mit dem Trinken auf, als sie bereits einige Jahre in der Party-Szene verbracht hatte. In einem Interview verriet sie ihre Beweggründe dafür: „Ich versuche einfach, mich mit besseren Leuten zu umgeben und versuche, die beste Version von mir selbst zu sein.“ Ihr sei klar, dass es ein wenig „unausstehlich“ klinge, wenn Leute solche Dinge sagen, aber das sei ihr egal!