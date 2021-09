10 Stars, die alkoholsüchtig sind

Auch Zac Efron gehört zu den Stars, die schon sehr früh im Rampenlicht standen. Der Schauspieler wurde durch seine Hauptrolle in der „High School Musical“-Reihe berühmt – was ihm nicht sonderlich guttat. Er verfiel den Drogen und dem Alkohol und musste zweimal innerhalb eines Jahres in eine Reha-Klinik, als er mit Seth Rogen für „Bad Neighbors“ vor der Kamera stand und dort quasi jede Nacht eine Party hatte. Zu seiner Alkoholsucht sagte er einmal im Interview: „Es ist unmöglich, ein ehrliches und erfüllendes Leben zu führen, ohne Fehler zu machen und sich diese einzugestehen, wenn man muss. Aber es ist besonders peinlich, wenn diese Fehler so öffentlich passieren.“ Er beschreibt seine Sucht als einen „nie endenden Kampf“, sei aber mithilfe von Therapie und den Anonymen Alkoholikern auf einen guten Weg.