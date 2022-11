Alkoholsüchtige Stars: Daniel Radcliffe

Der „Harry Potter“-Star wurde in einer Zeit seines Lebens berühmt, da gehen viele gerade in die 5. Klasse! Mit einem Mal sah er sich einer enormen Aufmerksamkeit ausgesetzt, die dem so jungen Star stark zusetzte. In einem Interview sprach der Schauspieler über diese harte Zeit, die ihn in die Alkoholsucht trieb: „Leute mit Problemen sind sehr gut darin, sie zu verstecken. Es war schlimm. Ich möchte nicht in die Details gehen, aber ich trank eine Menge und zwar jeden Tag – beziehungsweise jede Nacht.“ Auch wenn er seinen Job damals wie heute geliebt habe, musste er sich immer wieder zurückziehen, um dem Druck standzuhalten. Inzwischen habe er aber dank enger Freund*innen gelernt, andere, gesunde Umgangsstrategien zu finden.