Alkoholsüchtige Stars: Tom Hardy

Seit er 25 ist, sei Schauspieler Tom Hardy trocken – etwas, was dem „Venom“-Darsteller nicht leichtfiele, wie er in einem Interview mit Esquire verriet. 2003 gelang es ihm, mithilfe eines 12-Punkte-Programms seine Sucht in den Griff zu bekommen. „Es war schwer genug für mich zu sagen: ‚Ich bin Alkoholiker‘“, so der Schauspieler, doch sei es „verdammt schwer“ trocken zu bleiben.

