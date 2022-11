Alkoholsüchtige Stars: Demi Lovato

Demi Lovato outete sich kürzlich als non-binär – doch lange zuvor hatte der*die Musiker*in ein Outing ganz anderer Art: Während eines Konzerts im März 2018 feierte der*die Sänger*in das 6. Jubiläum ihrer Trockenheit! Auf dem Konzert in Brooklyn rief sie ins Publikum: „Vor sechs Jahren trank ich Wodka aus einer Sprite-Flasche um neun Uhr morgens und übergab mich in meinem Auto. Ich betrachtete mein Leben und dachte mir: ‚Es muss sich etwas ändern, ich muss trocken werden. Also tat ich es.‘“ Einige Zeit später erlitt der Star einen Rückfall und postete eine emotionale Nachricht auf Insta für die Fans: „Es ist etwas, was ich überwinden muss und was mir bisher noch nicht ganz gelungen ist.“ Im März 2019 sprach sie über den Rückfall: „Ich bereue es nicht, damit an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, denn ich musste diesen Fehler machen und vor allem dabei nie vergessen, dass sie genau das sind: Fehler.“ Sie sei froh, dass die Anonymen Alkoholiker nie die Tür verschließen würden für die Leute, die Hilfe brauchen.