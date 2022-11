Alkoholsüchtige Stars: Johnny Depp

Aktuell ist Johnny Depp verzweifelt, da Hollywood wegen starker Vorwürfe seiner Ex-Frau nichts mit ihm zu tun haben will – doch auch zuvor schon litt der Star lange an seiner Alkoholsucht. Nach der Trennung 2016 habe er „Wodka am Morgen getrunken und zu schreiben begonnen, bis Tränen meine Augen füllten und ich nichts mehr sehen konnte.“ Er habe „weit mehr“ als 30.000 Dollar allein für Wein ausgegeben und habe sich bald im „persönlichen und finanziellen Ruin“ wiedergefunden. Bereits 2005 äußerte er sich zu seinen Alkoholproblemen: „Ich habe Jahre damit verbracht, mich zu vergiften. Darin war ich sehr, sehr gut … Es war besser, damit aufzuhören. Jetzt schaue ich zurück und frage mich: ‚Warum? Warum habe ich das getan?‘“