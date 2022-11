Alkoholsüchtige Stars: Tobey Maguire

Schauspieler und ehemaliger „Spider-Man“ Tobey Maguire gab 2003 gegenüber dem Playboy zu, dass er ein trockener Alkoholiker ist. Mithilfe der Anonymen Alkoholiker konnte er sein Leben komplett umkrempeln. „Es ist alles so praktisch“, erinnert sich der Star. „Es gibt keine Löcher im Programm. Es ist so, so einfach! Ich komme rein, ich frage nach Hilfe. Es hat mein Leben komplett verändert.“