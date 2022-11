Alkoholsüchtige Stars: Colin Farrell

Der Schauspieler Colin Farrell kämpft schon seit Längeren mit seiner Drogen- und Alkoholsucht. In einem Interview gab er zu, dass er „nicht mehr leben“ wollte, nachdem er „Miami Vice“ abgedreht hatte und unter enormen Stress aufgrund seiner Sucht stand. Ein Reha-Aufenthalt habe ihm geholfen, sein Leben zu ändern und seine zerbrochenen Beziehungen wieder zu reparieren. Doch immer wieder kommt es fast zu Rückfällen, wie 2018, als er sich wieder in eine Reha begab, um seinen krassen Gelüsten nach Alkohol und anderen Drogen nicht zu erliegen. „Leider ist das, was ich durchgemacht habe, nicht abnormal. Es ist so ziemlich die übliche Geschichte eines Süchtigen, nehme ich an. Und eine Sucht zu haben und als Mann nicht zu wissen, was man in einer männlich dominierten Gesellschaft tun soll, in der Alphagefühle, Rudelverhalten und dergleichen einen hohen Stellenwert haben.“