10 Stars, die früher arm waren

„Gossip Girl“-Star Leigthon Meester hat eine überaus bewegte Geschichte: Geboren wurde sie in einem texanischen Gefängnis. Ihre Eltern (und Schwester) waren in einen Drogenschmuggelring verwickelt und saßen eine Strafe ab! Ihre Mutter, Connie, hatte gerade ihre zehnjährige Haftstrafe begonnen. Meester wurde zu ihrer Großmutter gebracht, doch kurz darauf wurde ihre Mutter nach 16 Monaten Haft entlassen. Meesters Schwester brach aus dem Gefängnis aus und war damit die erste Frau, die in den USA auf der Liste der 15 meistgesuchten Personen stand! 😮 Als sie sechs war, trennten sich ihre Eltern und so wohnte Meester sowohl bei ihrer Mutter als auch bei ihrem Vater und verdiente sich mit kleinen Schauspielauftritten vor ihrem großen Durchbruch ein wenig Geld.