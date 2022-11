Diese 10 Stars waren früher arm: Mark Wahlberg

Mark Wahlberg hat eine krasse Jugend hinter sich: Er wuchs in einem heruntergekommenen Zuhause in Boston auf, dealte mit Drogen und war mit 13 bereits süchtig nach Kokain. Als Jugendlicher viel er sehr oft im Zusammenhang mit rassistischen Vorfällen auf: Mit 14 verfolgte er zusammen mit seinen Freund*innen eine Gruppe von BPoCs (Black People of Color) und bewarf sie mit Steinen. Am nächsten Tag wiederholte er die Tat und bewarf ein Mädchen. 2 Jahre später ging er auf einen Vietnamesen mit einem Stock los und schlug einen anderen Vietnamesen ins Auge und machte ihn dadurch blind darauf. 😲

