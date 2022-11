Diese 10 Stars waren früher arm: Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith wurde von Eltern großgezogen, die beide Drogensüchtig waren. Sie lebten in Baltimore und Smith kam schon früh mit Drogendeals in Berührung und nahm selbst welche, um gegen die Depressionen anzukämpfen. „In meiner Depression nahm ich Ecstasy, trank sehr viel und rauchte viel Gras, um ein wenig Frieden in meinem Inneren zu spüren“, erinnert sich die Schauspielerin in einer Episode von „Red Table Talk“, einer Facebook-Show, die sie mit produziert.