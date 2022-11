Diese 10 Stars waren früher arm: Jay-Z

Sänger J-Z (Shawn Corey Carter) wuchs in Brooklyn auf. Als er neun war, wurde sein Onkel ermordet, was den Vater in die Depression und Drogensucht trieb. Als Carter 11 war, verließ der Vater die Familie und zwei Jahre später dealte Carter Crack. Er schoss einmal sogar seinem eigenen Bruder, der ebenfalls drogensüchtig war, in die Schulter, als der von ihm stahl! 😮 Inzwischen haben sie sich aber zum Glück beide gefangen. In einem Interview mit GQ erzählte er 2005: „Ich habe meinen Bruder neulich gesehen und wir habe es geschafft, die ganze Sache hinter uns zu bringen. Er konnte seine Sucht überwinden und ich meine Dummheit. Jetzt sind wir eine Familie.“ 💖