Diese 10 Stars waren früher arm: J.K. Rowling

Bevor sie an der „Harry Potter“-Reihe Unsummen verdiente, war J.K. Rowling eine mittellose Autorin und alleinerziehende Mutter, die von Sozialhilfe leben musste. Sie selbst sagte einmal, sie habe „buchstäblich zwischen Essen und einem Schreibmaschinenband wählen“ müssen und habe in „bitterer Armut“ gelebt. Der New Yorker beschreibt es etwas anders: Sie sei eine „Hochschulabsolventin aus der Mittelschicht“ gewesen, die eine „Lehrerkarriere anstrebte und bescheidene staatliche Leistungen“ erhielt. Das während sie einem Roman fertigstellte, den sie „zum Teil in einem gehobenen Café schreib, das dem Ehemann ihrer Schwester gehörte“. Die Perspektive der Autorin hat mehr Drama, müssen wir zugeben. 😉