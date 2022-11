Diese 10 Stars waren früher arm: Sarah Jessica Parker

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker wuchs zusammen mit acht Geschwistern in Cincinnati (Ohio) auf. Ihre Familie lebte von der Sozialhilfe und konnte manchmal die Strom- und Telefonrechnungen nicht bezahlen. Es gab Geburtstage und Weihnachtsfeste, die wegen fehlenden Geldes ausfallen mussten – eine Erziehung, die bis heute die Einstellung zum Thema Geld für Parker beeinflusst hat. Sie gebe bis heute selten Geld aus und leide unter Bauchschmerzen und starken Schuldgefühlen, wenn sie sich doch Kleidung oder ähnliches gönnte. Meist gebe sie es gleich am nächsten Tag zurück!