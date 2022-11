Diese 10 Stars waren früher arm: Jewel

Sängerin Jewel Kilcher wuchs in Alaska auf. Genauer: In einer Blockhütte ohne Sanitäranlagen und einem Plumpsklo! 😨 Ihre Eltern waren Musiker*innen, die in Hotels und Bars auftraten und schon im Alter von fünf Jahren war Kilcher mit dabei. Nach der Scheidung ihrer Eltern (da war sie 8), blieb sie bei ihrem Vater und bildete mit ihm ein Duo. Allerdings war der Vater ein gewalttätiger Trinker, weswegen sie mit 15 zu ihrer Mutter zog. Mit 18 lebte sie in San Diego, musste aber in einem Lieferwagen leben und Essen und Kleidung stehlen, um zu überleben, während sie mit einer chronischen Niereninfektion zu kämpfen hatte. Ein Jahr später bot Atlantic Records ihr einen Plattenvertrag an! 😍